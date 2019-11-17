رصد (smc)

إحتجزت السلطات الهندية في مطار راجيف غاندي بمدينة حيدر أباد ثلاثة سودانيين من بينهم إمرأة، بعد إتهامهم بمحاولة تهريب (148) كيلوجرام من خشب الصندل.

ونقل مركز (smc) عن موقع The Hindu)) أن قوات الأمن الصناعي المركزي الهندية المنتشرة في المطار إكتشفت ثلاث حالات تهريب خلال الشهرين الأخيرين، تم الاستيلاء خلالها على الكميات من الخشب المعطر من ثلاثة مواطنين سودانيين، وتم تسليمهم إلى دائرة الجمارك لمزيد من التحقيق.

وذكر أحد المسؤولين للموقع الهندي أنه بالرغم من أن الركاب قاموا بإستخراج فواتير الشراء المحلية، إلا أنه لم يكن لديهم إذن بحمل خشب الصندل من الهند.

وقال: “في جميع الحالات الثلاث، كان المتهمون سودانيين ولهم رحلات جوية متواصلة إلى وجهتهم في السودان عبر جدة والرياض” ، مضيفًا أن الغرض الرئيسي من التهريب هو استخراج الزيت من خشب الصندل واستخدامه في الأدوية.