إربتريا تأمل أن يفضي التغيير في السودان إلى توطيد علاقات البلدين

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم بالسيد عثمان صالح وزير خارجية إريتريا.

وأعرب وزير الخارجية الإرتري في تصريح صحفي عن أمله بأن تفضي عملية التغيير في السودان إلى توطيد علاقات البلدين وتحقيق مصالح الشعبين.

وأوضح أنه أجرى لقاءً مثمراً وبناءً مع رئيس المجلس العسكري تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبان أن الزيارة تأتي في إطار رغبة بلاده في الاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان وسير التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية وما يمكن أن يفضي إليه من سلام واستقرار .

وقال وزير الخارجية الإرتري إن اللقاء تناول اتفاق السلام بين أرتريا وإثيوبيا واتفاقية التعاون بين إثيوبيا وأرتريا والصومال بما يدفع بعجلة التعاون بين البلدان الثلاثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية .

من جهنه إلتقي نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري مساء اليوم بوزير الخارجية الإرتري بحضور السيد قبراب مستشار الرئيس الإرتري أسياسي أفورقي .

وعبر نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي عن شكره للقيادة الإرترية وجهود الرئيس أفورقي وإهتمامه بقضايا السودان مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك إقليميا ودوليا .

وأوضح وزير الخارجية الإرتري أن الوفد جاء للتعبير عن التضامن مع الثورة السودانية مشيدا بالدور الكبير الذي قام به المجلس العسكري الإنتقالي في الإنحياز لمطالب الشعب.

و أشاد مستشار الرئيس الإرتري بالروح الطيبة التي تجري بها المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير متمنيا أن تعبر تلك المفاوضات بالسودان لمرحلة جديدة تقوم علي السلمية والديمقراطية.

سونا