الأبيض (smc)

أكدت ولاية شمال كردفان إن إنتاجية محصول الصمغ العربي تجاوزت (100) ألف طن، في وقت أعلنت فيه الهيئة القومية للغابات بالولاية عن خطة لإعمار حزام الصمغ.

وقال المهندس محمدين الأمين محمدين مدير الهيئة بالولاية في تصريح لـ(smc) أن المساحة الكلية للحزام بلغت (12) مليون فدان، منها (5) مليون فدان من أشجار الهشاب والأنواع الأخري، مشيراً إلي أنهم قاموا بإستنفار الجهود الشعبية والرسمية للإعمار وتمليك الأسر(150) شتلة للمساهمة في عملية التشجير.

وأوضح محمدين أن الخطة تستهدف زراعة (20) ألف فدان داخل الغابات ونثر البذور، مشيراً إلي إستمرارية الخطة علي مدي (5) أعوام لتنفيذ كافة البرامج، بالإضافة إلي إستثمار الشركات الأجنبية وزيادة القيمة المضافة لرفد الإقتصاد القومي للبلاد.