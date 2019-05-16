إزالة جزئية للمتاريس وفتح جسر المك نمر

بدأت قوات نظامية، يوم الأربعاء، في إزالة المتاريس التي أقامها المحتجون في نقاط بعيدة عن مكان الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، وسط دوي إطلاق نار مع اقتراب القوات من محيط الاعتصام.

وقامت القوات النظامية بإزالة المتاريس من شارعي المك نمر وجزء من شارع الجامعة بالقرب من ساحة الاعتصام، وقد سُمع دوي إطلاق نار مع اقتراب القوات من محيط منطقة الاعتصام.

وأبدى المعتصمون مقاومة للقوات النظامية التي شرعت في إزاحة المتاريس والحواجز بشارع الجامعة، لكنهم سرعان ما تراجعوا.

ولا يزال شارع النيل المفضي إلى القصر الجمهوري مغلقاً بسبب حواجز أقامها المعتصمون، حيث تحاصرهم عربات عسكرية مزودة بأسلحة خفيفة ومتوسطة.

موقع الشروق/ وكالات