إستقالة المهدي من رئاسة نداء السودان …هل إنتهى  شهر العسل مع الحركات

تقرير: محمد عمر (smc)

أحدثت الإستقالة التي تقدم بها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من رئاسة تحالف نداء السودان، ردود أفعال متباينة، و تساؤلات كثيرة في الساحة السياسية السودانية حول مصير التحالف السياسي السوداني العريض، ومدي قدرته علي التماسك والإستمرارية بعد مغادرة المهددي لرئاسته، ومضي البعض إلي حد الإعتقاد بأن الإستقالة ترمز بصورة واضحة لنهاية شهر العسل بين رئيس التحالف والحركات المسلحة، فيما أشار آخرون إلي أن الإستقالة ربما تكون بسبب ما وصفوه بالفشل المستمر لمكونات التحالف بشقيها المدني والعسكري في تطوير هيكلها التنظيمي، وحسم العلاقة بين المجموعات السياسية وجماعات المعارضة المسلحة.

وكان المهدي قد دعا في خطاب إستقالته ، مكونات التحالف لإجتماع لبحث ما أسماه مراجعات الموقف وهيكلة التحالف وعلاقاته بالتحالفات مع القوي الوطنية الأخري حسب ماتتطلبه المرحلة الحالية، حيث قال مخاطباً شركائه في نداء السودان: ” أرجو أن نجتمع بأعجل ماتيسر لبحث الهيكلة الجديدة الجديدة والخيارات المتاحة”، مضيفاً بالقول: ” إستعداداً لمتطلبات هذه المرحلة أعلنكم إستقالتي من رئاسة نداء السودان”.

ومن المنتظر حسب المصادر المتطابقة أن يعقد أعضاء نداء السودان إجتماعاً مهماً يومي الـ “28 ـــــ 29” من الشهر الحالي في القاهرة حيث تتصدر إستقالة رئيس التحالف أجندة الإجتماع، وستتم مناقشة المهدي حول دواعي ومسببات إستقالته، ورحجت بعض المصادر عن عدوله عن قرار الإستقالة في حال أصرت مكونات نداء السودان علي رفض الاستقالة.

أما في دوائر حزب الأمة القومي فقد كشفت قياداته أن الإمام المهدي قد دفع بإستقالته منذ الثلاثاء الماضي، أي قبل ظهورها للإعلام بيوم، وأن الإستقالة تتعلق بمتطلبات المرحلة الراهنة، وشدد الأمة القومي بأنه سيحتفظ بعضويته بالتحالف، وأن الاستقالة ليست نهاية التحالف، رافضاً الربط بين إستقالة زعيمه من رئاسة تحالف نداء السودان والدعوات المتكررة للهيكلة التي يدعو لها الحزب في تحالف إعلان قوي التغيير.

ولكن المراقبين لمسار تحالف نداء النداء والعلاقة بين مكوناته السياسية والعسكرية يشيرون إلي أن إستقالة المهدي لاتعدو أن تكون إما إستنفاد تحالف نداء السودان لأغراضه بعد ذهاب حكومة البشير، التي كانت توحدهم بعامل الكراهية للنظام الحاكم وتوجهاته السياسية، أو أن حجم هوة الخلافات بين التيارات المكونة للتحالف قد إتسعت علي المستوي الفكري ومستوي التجاوب الجماهيري بالداخل، فضلاً عن تزايد أزمة الثقة بين قيادات التحالف العسكرية الممثلة في الجبهة الثورية والقيادات المدنية الأخري. ومن الشواهد التي تعزز هذا الرأي حسب المراقبين، هو تعليق رئيس مساعد رئيس حزب الأمة حول إجتماع القاهرة المرتقب لمناقشة الإستقالة، حيث قلل من خطوة عدم إستجابة بعض مكونات نداء السودان لدعوة المهدي للإجتماع، وقال القيادي صلاح مناع: أنه إذا إستجابت الحركات لدعوة المهدي للإجتماع فهذا هو المرجو”، لكنه أضاف بالقول أنه في حال لم تستجيب بعض مكونات التحالف للدعوة فذلك شأنهم، ولا غضاضة في ذلك، لأن الإستقالة في رأيه تتعلق أصلاً بالحزب وقضايا وطنية عالمية كثيرة.

هذه العلاقة المتوترة بين الإمام الصادق المهدي رئيس نداء السودان والحركات المسلحة، لم تكن وليدة اللحظة أو بسبب موقف المهدي من إتفاق الجبهة الثورية مع قوي الحرية والتغيير في أديس، ولكنها قديمة منذ فترة معارضة التحالف لنظام البشير حيث إنتقد المهدي حينها بشدة عدم دعوته لورشة عقدتها المجموعات المسلحة المنضوية تحت جناح الجبهة الثورية، بالعاصمة الفرنسية باريس، وإحتج المهدي عدم إحاطته بالأجندة بوصفه رئيساً لتحالف نداء السودان.

لذلك لم تتأخر حركة العدل والمساواة إحدي مكونات الجبهة الثورية المنضوية تحت لواء نداء السودان في التعليق علي إستقالة المهدي، حيث قالت إن تحالف نداء السودان إنتهي تلقائياً إثر معاداة رئيسه للسلام فضلاً عن أن ظروف وتقديرات الحرب قد تغيرت، وأن استقالة المهدي من عدمها لا تعني شيئاً لما وصفته بقوي الأغلبية الصامتة، ومضت الحركة في عدائها مع المهدي أكثر من ذلك، حيث إتهمت المهدي صراحة بأن تقديمه للاستقالة في هذا التوقيت هو محاولة منه لقيادة مفوضية السلام.