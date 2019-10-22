الجنينة (smc)

كشفت ولاية غرب دارفور عن بدء الترتيبات مع مفوضية العودة الطوعية والعون الإنساني والمنظمات المدنية لتقديم مشروعات خدمية للعائدين إلى مناطق العودة الطوعية بمحليات الولاية.

أن عدد العائدين الذين إستقروا بقرى العودة الطوعية بلغ (64) ألف أسرة في (217) قرية بالولاية، مبيناً أن هناك جهود لتحسين الخدمات الموجودة بتلك القرى بجانب زيادة الخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والمياه .

وأكد بدوي وجود مشروعات خدمية ستقدم للعائدين طوعاً لتسهيل معاشهم خاصة في مجال الزراعة لأنها الحرفة الرئيسية للمواطنين بهذه القرى .