إستهداف زراعة (5) مليون فدان للعروة الصيفية بجنوب كردفان

إستعجلت ضخ حصتها من وقود الزراعة

كادوقلي (smc)

إستعجلت ولاية جنوب كردفان الجهات المختصة لضخ حصتها من وقود الزراعة والتي تبلغ (10) مليون جالون اي ما يعادل (45) الف و(578) متر مكعب قبل حلول فصل الخريف، في وقت اعلنت فيه عن زيادة المساحة المستهدفة الي (5) مليون فدان للعروة الصيفية.

وقال د. سعيد حبيب الله مدير عام وزارة الانتاج والموارد في تصريح لـ(smc) انهم قاموا بتحديد مناديب في وزارة النفط لمتابعة انسياب الجازولين مبيناً ان بداية عمليات الكديب والزراعة تحتاج إلى (5) مليون جالون وان الكميات التي وصلتهم تبلغ 30% من الحوجة الكلية.

ولفت حبيب الله الي انهم يعانون من صعوبة ايصال الوقود الي بعض المحليات والمتمثلة وذلك لوعورة الطرق وعدم وجود الكباري والمزلقانات عند هطول الامطار مضيفا بان عمليات الزراعة بالقطاعين التقليدي والمطري تسير بصورة جيدة ومبشرة.