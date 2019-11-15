أبيي (smc)

كشفت لجنة إشراف أبيي جانب السودان (أجوك) عن تواجد قوة متفلتة من جنوب السودان في (11) معسكر داخل مربع منطقة أبيي، مشيرة لإستمرار الإعتداءات علي مواطني المنطقة من قبل المجموعات المتفلتة، وهو ما أدي لمقتل (13) مواطناً وأحد جنود البعثة الأممية لحفظ السلام بالمنطقة “يونسفا” وأعتبر خرقاً واضحاً لإتفاق 20 يونيو 2011، والذي أقرّ بأن تكون المنطقة منزوعة السلاح. واعتبر محمد الصالح صلوحة رئيس اللجنة الإشرافية في تصريح لــ(smc) وجود المعسكرات واستمرار الإعتداءات خرقاً واضحاً لإتفاق 20 يونيو 2011، والذي أقرّ بأن تكون المنطقة منزوعة السلاح. وكشف عن مخاطبة اللجنة لبعثة (يونسفا) ومكتب الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية بشأن وجود هذه المعسكرات، إلا أن اللجنة لم تتلق أي رد. وقال صلوحة أن الإعتداءات طالت أحد التجار بمنطقة أبيي الايام الماضية، الذي قام المتفلتون بنهب مبلغ (37) مليون جنيه كانت بحوزته، مشيراً إلى وقوع عدد من الإعتداءات علي المواطنين بسوق “فيض النعام” ونهب أعداد كبيرة من الأبقار. وشددصلوحة على ضرورة ضبط النفس لتحقيق السلام والتعايش السلمي بأبيي.