إصابة 292 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب 292 فلسطينيا، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وشريط الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ومنذ أكثر من شهر يحتج الفلسطينيون على قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، بأن 184 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات الضفة والقدس.

وذكرت الجمعية أن من بين المصابين 5 بالرصاص الحي، و25 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و154 بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، دون الإشارة لدرجة الإصابات.

وأشارت أن المواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة وقعت في عدة مدن أبرزها، نابلس وقلقيلية (شمال الضفة)، وأريحا (شرق)، وبيت لحم (جنوب)، والبيرة (وسط)، إضافة لمدينة القدس.

أما في قطاع غزة، فقد أصيب 108 فلسطينيين بينهم 43 بالرصاص الحي و65 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة.

وأشارة القدرة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن المستشفيات تعاملت مع 43 إصابة، بينما تم علاج بقية الإصابات ميدانيا، دون الإشارة لدرجة الإصابات.

وبحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان فإن المواجهات في قطاع غزة اندلعت في أربعة مواقع متفرقة على الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، هي: “القرارة” شرقي مدينة خانيونس (جنوب)، و”ناحل عوز” شرق حي الشجاعية (شرق)، وشرق البريج (وسط)، وشرقي مخيم جباليا (شمال).

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، للجمعة السادسة على التوالي، مظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، في إطار الاحتجاجات الرافضة للاعتراف الأمريكي، الشهر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل.