إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب 8 فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي بيان وصل الأناضول نسخة منه، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن “8 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة غزة، وبلدة جباليا شمالي القطاع”.

وأضاف القدرة، أن الأطباء وصفوا جراح المصابين بـ”المتوسطة”.

وكان القدرة قال في تصريح سابق إن عدد المصابين اثنين فقط، قبل أن يعلن الحصيلة الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم، توجّه عشرات الشبان الفلسطينيين نحو السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة (الحدود الشرقية) وإسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن عشرات الشبان قاموا برشق قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة، على الجانب الآخر من السياج بالحجارة، فيما ردت عليهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وللجمعة السابعة على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل.