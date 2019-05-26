إضافة (8) مولدات لمحطة كهرباء الفاشر

دشن والي ولاية شمال دارفور الملكف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم بمحطة كهرباء الفاشر تشغيل عدد ثمانية مولدات كهربائية تمت إضافتها لمحطة كهرباء الفاشر لسد العجز في إنتاج الكهرباء الذي كانت تعاني منه المدينة حيث ستعمل المولدات الجديدة لإضافة 6.2 ميقاوات من الكهرباء.

وأكد الوالي – في تصريحات نقلتها سونا- أن هذه الوحدات ستمثل إضافة حقيقية وتسهم في تحقيق استقرار التيار الكهربائي بالمدينة، مشيدا بالجهود التي بذلها العاملون والشركة التركية للتوليد من تحقيق هذا الإنجاز لخدمة المواطنين.

وأكد المهندس بحر الدين يحيى مدير شبكة كهرباء الفاشر أن هذه الماكينات ستضيف 6.2 ميقاوات لشبكة المدينة ليصبح المتاح من المحطة حوالي 21 ميقاوات، مضيفا أن هناك وحدتين آخريين يجري العمل فيهما لإدخالهما للخدمة خلال الأيام القادمة .