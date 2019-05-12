إضراب لعمال “الكهرباء” وإغلاق شارع الجامعة

أعلن العاملون بالكهرباء، الأحد، عن الإضراب العام مطالبين بتطهير المؤسسة وخروج مدير الكهرباء ليوضح للشعب أسباب القطوعات غير المبررة، رغم توفر الوقود و”الفيرنس” العام، وقام العاملون بإغلاق شارع الجامعة وأطلقوا هتافات تطالب بعودة الهيئة القومية للكهرباء بدلاً عن الشركة .

وتوافد عمال الكهرباء وأرتال من السيارات نحو رئاسة الكهرباء في تصعيد مفاجئ، بعد أن اعتدت عليهم قوات سموها بقوات الظل. وكان مطلبهم قيام الإدارة بتوضيح عن القطوعات التي تحدث، ونفي ما ورد على لسان المجلس العسكري بأن القطوعات تمت عن قصد من قبل العاملين متعللين بالدولة العميقة .

وقال المحتجون إن الإدارة لم تستجب لمطلبهم وتم الاعتداء على التظاهرة السلمية من قبل القوات، مما نتج عن ذلك بعض الإصابات من الغاز المسيل للدموع وتم نقل المصابين للمستشفى .

الشروق