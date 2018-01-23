إطلاق “الأجواء الأفريقية الموحدة” 28 يناير

تطلق مفوضية الاتحاد الأفريقي (السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي)، أحد أبرز مشاريع أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في 28 يناير الجاري، في حدث مهم خلال قمة الاتحاد الأفريقي، بعد قرابة عقدين من تبني قرار ياموسوكرو سنة 1999.

وأوضحت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنى التحتية والطاقة د. أماني أبوزيد أن “إطلاق السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي سيتيح المزيد من الفرص للارتقاء بالتجارة والاستثمارات العابرة للحدود في مجالي الإنتاج والخدمات، بما يشمل السياحة، ما سيسمح باستحداث عدد إضافي قدره 300 ألف من فرص العمل المباشر ومليوني فرصة عمل غير مباشرة، والمساهمة بشكل كبير في اندماج القارة ونموها الاجتماعي والاقتصادي”.

ولاحظت المفوضة أن قطاع الطيران يوفر حالياً ثمانية ملايين موطن عمل في أفريقيا، وعليه فقد أنشئ السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي بهدف تعزيز الربط وتيسير التجارة والسياحة واستحداث فرص العمل وضمان اضطلاع هذا النشاط بدور أكبر في الاقتصاد العالمي ومساهمته بشكل كبير في تجسيد أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وسيماط اللثام عن معرض أطلق عليه “أجندة 2063 الطائرة للاتحاد الأفريقي من أجل قارة أفريقية مندمجة ومزدهرة يسودها السلام”، تمهيداً لإطلاق هذا المشروع، بالإضافة إلى قطع شريط وتدشين لوحة تخليدية.

وانخرط حتى الآن 23 بلداً أفريقيا من أصل 55 في السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي، بينما وقع 44 بلداً أفريقياً على قرار ياموسوكرو.

الشروق