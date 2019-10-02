بعد جهود قامت بها وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة

الخرطوم/ القاهرة (smc)

نجحت الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وجهازالمخابرات العامة في إطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن المحتجز في القاهرة بتهمة المشاركة في التظاهرات بمصر.

وتوقعت مصادر دبلوماسية في تصريح لـ(smc) وصول الطالب السوداني المفرج عنه إلى الخرطوم في الثانية فجر الخميس على طيران تاركو برفقة قنصل السودان والمستشار الأمني بالسفارة السودانية.

وقامت سفارة السودان بالقاهرة بالتنسيق مع المخابرات السودانية بمتابعة قضية الطالب منذ إحتجازه ومخاطبة الجهات المختصة في مصر لتسوية قضيته وتسليمه للسلطات السودانية.