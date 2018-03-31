إعادة امتحان الكيمياء الثلاثاء 17 أبريل ولجنة التحقيق في التسريب تباشر مهامها

أعلن مدير عام الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات مختار أحمد مختار، أن مجلس امتحانات السودان قرر إعادة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشهادة السودانية يوم الثلاثاء 17 أبريل المقبل، عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت السودان .وقال مختار في تصريح صحفي يوم السبت، إنه إشارة إلى قرار مجلس امتحانات السودان في جلسته الطارئة يوم الخميس، فإن امتحان مادة الكيمياء المعاد لطلاب الشهادة السودانية سيكون يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018.

وعبر عن أمله في أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعدلية من تحديد الجناة وتوقيع أقصى درجات العقوبة عليهم منعاً لتكرار هذه الظاهرة .

على صعيد متصل أدت لجنة التحري والتحقيق في تسريب امتحان مادة الكيمياء، السبت، القسم أمام النائب العام عمر أحمد محمد، بحضور مساعد أول النائب العام هشام الدين عثمان، إيذاناً بمباشرة مهامها. ووجه النائب العام اللجنة عقب أدائها القسم بسرعة إجراء التحقيقات.

وحث اللجنة على اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في أداء المهمة بالطرق القانونية حتي يتم تحديد الجناة الفعليين في تسريب المادة سواء كانوا داخل السودان أو خارجه.

ودعا النائب العام اللجنة للاستعانة بكل من تراه اللجنة مناسباً حتى تضع يدها على الجاني الحقيقي.

ونفي صحة ما يشاع عن تسرب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية مؤكداً أن مادة الكيمياء هي التي تسربت بالفعل.