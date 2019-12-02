زالنجي ( smc)

كشفت حكومة ولاية وسط دارفور عن توفير الخدمات الأساسية لعدد (217) قرية، في وقت أكدت فيه مواصلة العمل في توفير كافة المُعينات بمناطق العودة الطوعية بالولاية.

وأشار والي الولاية المكلف اللواء ركن سليمان الأمين في تصريح لـ(smc) إلى إن هنالك (217) قرية ستُوفر لها المُنظّمات “مراكز صحية وشُرطية، وحفر أبار مياه”، موضحاً أن الأولوية ستكون لتوفير الخدمات الأساسية للعائدين حتي ينعموا بالإستقرار إنفاذاً لبرامج التنمية وتحقيق السلام الداخلي بالولاية، متوقعاً مزيداً من تدفقات العائدين خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق منفصل أكد الأمين عدم وجود أي تفلتات أو نزاعات بالولاية، مشيراً إلي أن هدوء الأوضاع الأمنية بالحدود خاصةً في دولتي أفريقيا الوسطي وتشاد، ساهم في إستقرار الأمن بالولاية.