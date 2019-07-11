إفتتاح مؤتمر إفريقيا حول مكافحةالإرهاب ومنع التطرف بنيروبي

افتتحت الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر افريقيا حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي للإرهاب بمشاركة واسعة من الدول الافريقية وممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسي فكي والسيدة غابريال شافيز بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والسيد ديميتري أفرامابولس مفوض الاتحاد الأوربي للهجرة.

وشارك السودان بوفد ضم الفريق أمن عوض الكريم القرشي نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني رئيس الوفد والسفير محي الدين سالم المدير العام لإدارة التعاون الدولي برئاسة وزارة الخارجية والسفير قريب الله خضر علي سفير السودان لدي كينيا ومندوبه لدي الامم المتحدة بنيروبي وعدد من الفنيين .

وسيناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين مناقشة الاتجاهات الاستراتيجية حول كيفية استقطاب الموارد الإقليمية الدولية وأطر العمل لتقوية الجهود لمنع ومكافحة الارهاب في افريقيا وفقا للقانون الدولي، وتعزيز تبادل المعلومات ومشاركة التجارة الإقليمية بين دول القارة والمجتمع الدولي.

وكالات