نيالا (smc)

كشفت ولاية جنوب دارفور عن ترتيبات مع منظمة الطوارئ الإيطالية لإفتتاح مستشفي للإطفال لأمراض القلب بمدينة نيالا مطلع العام المقبل.

وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والي الولاية المكلف في تصريح لــ(smc) إن المستشفى سيعمل على توطين العلاج بالولاية، مشيراً إلي أن المنظمة الإيطالية أبدت إستعدادها لإفتتاح المستشفي لعلاج أمراض القلب وعلاج الحالات الطارئة.

من جانبها أكدت رئيس منظمة الطوارئ الإيطالية روسيلا ميشو أن المستشفي يستوعب الحالات المرضية بولايات دارفور والدول المجاورة، مبينةً أن الحالات المستعصية تم الترتيب والتنسيق لتحويلها لمستشفى السلام بسوبا بالخرطوم.