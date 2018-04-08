إكتشاف (6) آلاف موقع أثري بالسودان ضمن المشروع القطري

الخرطوم (smc)

كشف المنسق العام للمشروع القطري للاثار السودانية دكتور صلاح محمد احمد، أن حصيلة المواقع الاثرية الجديدة التي اكتشفت ضمن المشروع بلغت اكثر من (6) آلاف موقع خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وقال د. صلاح محمد أحمد لـ(smc) أن أكثر من ألف من القطع المكتشفة وتصلح لأن تكون قطعاً متحفية ، موضحاً أن المشروع القطري بجانب المسح والتنقيب قام بعمليات ترميم معمارية شملت (الكنائس والمعابد والبيوت والمساجد) اضافة الي ترميم القطع الاثرية والرسومات الجدارية خاصة المسيحية في منطقة دنقلا العجوز، اضافة إلى جبل البركل التي تعود الي فترة نبتة اضافة الي ترميم آلاف القطع الاثرية التي كانت مهشمة.

وأوضح محمد أحمد أن المشروع يأتي بمبادرة كريمة من دولة قطر لصيانة الاثار واكتشافها وخصصت له منحة بمبلغ (135) مليون دولار، مبيناً أن المشروع مدته خمس سنوات.