نيالا (smc)

كشفت ولاية جنوب دارفور عن إكتمال التحضيرات لمرحلة حصاد الفول السوداني والسمسم بالولاية، في وقت أكدت فيه أن الأولوية للمناطق التي تحدث فيها صراعات بين المزارعين والرعاة .

وقال المهندس محمد شريف مدير قطاع الزراعة بوزارة الإنتاج في تصريح لـ (smc) إن المساحة المزروعة بالولاية تبلغ (8) ألف فدان و(500)فدان من المحاصيل المختلفة، مبيناً أن الولاية تعتبر من الولايات الهامة في إنتاج الحبوب الغذائية خاصة الذرة والدخن، مشيراً إلى أن إنتاج الفول السوداني بالولاية بلغ (42%) من الناتج القومي للبلاد بجانب محاصيل السمسم واللوبيا والكركدي التي تعتبر من المحاصيل الرئيسية.

وأوضح شريف أن الولاية إستخدمت(3) طائرات لمكافحة الآفات.