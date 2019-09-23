إكتمال الترتيبات لزراعة (400) ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة

مدني (smc)

كشفت إدارة مشروع الجزيرة عن إكتمال الترتيبات لزراعة محصول القمح للعروة الشتوية في مساحة تتجاوز (400 ) الف فدان .

وأكد المهندس عثمان سمساعة محافظ المشروع في تصريح لـ(smc) إنسياب المواد البترولية تنساب بصورة جيدة لأصحاب الآليات للشروع في عمليات الحرث الخريفي لزراعة الموسم الشتوي، مبيناً أن إدارة البنك الزراعي أعلنت التزامها الكامل بتوفير المدخلات الزراعية المتمثلة في السماد والتقاوي المحسنة لتغطية المساحة للعروة الشتوية، مشيراً الي ان ادارة الري والموارد المائية تعهدت بتوفير الإحتياجات المائية لمحصول القمح.

ولفت سمساعة إلي أنه سيتم زراعة (500) الف فدان بمحاصيل الجناين والبصل والبقوليات والخضروات في الموسم الشتوي، معلناً عن ترحيب المزارعين بالسعر التركيزي لشراء محصول القمح للموسم الحالي.