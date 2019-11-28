الخرطوم (smc)

كشفت د. إحسان حسين بابكر عضو ديوان المظالم عن إنتخاب السودان عضواً في جمعية إنبودزمان منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال مؤتمر اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي إنعقد بإسطنبول مؤخراً.

وقالت د. إحسان في تصريح لـ(smc) أنهُ بموجب إنتخاب اللجنة التنفيذية سيتم وضع دستور لإنبودزمان منظمة التعاون الإسلامي، مشيرةً إلي أنهُ خلال المؤتمر تم تكوين اللجنة التنفيذية وإختيار رئيس وأعضاء لها، بجانب مناقشة التحديات التي تواجه المنظمة، مبينةً أن إنتخاب السودان عضواً باللجنة جاء بالإجماع.

وفي سياق متصل قالت إحسان أن المؤتمر ناقش عدّة موضوعات أبرزها مكافحة الفساد ومتطلبات العمل في تطوير مكافحته، فضلاً عن التنسيق والإتصال فيما بين الدول لتبادل المعلومات.