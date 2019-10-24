تجاوز إنتر ميلان الإيطالي عقبة بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل لاوتارو مارتينيز (22) وأنطونيو كاندريفا (89) ثنائية إنتر.

بهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 4 نقاط وبات ثانياً بفارق 3 نقاط خلف برشلونة المتصدر، وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة أمام بوروسيا دورتموند الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما يتذيل سلافيا براغ التشيكي ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

ولحساب المجموعة ذاتها، عاد برشلونة الإسباني بفوز ثمين 2-1 من أرض سلافيا براغ التشيكي.

المصدر : مواقع الكترونية