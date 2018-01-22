إنذار 6 بنوك وفصل مصرفيين لمخالفتهم لوائح البنك المركزي

أعلن بنك السودان المركزي، حظر مصرف من عمليات التصدير والاستيراد، وتوجيه إنذار لستة مصارف أخرى لمخالفتها الضوابط، كما أعلن عن فصل نائب مدير عام وثلاثة مديري أفرع يعملون بأحد المصارف، وحرمانهم من العمل بالجهاز المصرفي.

وصدر القرار عن محافظ البنك المركزي، حازم عبدالقادر.

وقال البنك، يوم الإثنين، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصائل الصادرات بالنقد الأجنبي.

وأوضح القرار أن المصرف الذي حُظر من عمليات الاستيراد والتصدير، خالف الضوابط والموجهات.