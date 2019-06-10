إنسياب حركة المواصلات والنقل بالخرطوم

الخرطوم (smc)

شهدت شوارع الخرطوم إنسياباً كبيراً لحركة المواصلات والنقل والمرور بكل سهولة ويسر، فيما شهدت الأسواق والمحال التجارية حراكاً ملحوظا عقب إزالة السلطات والمواطنين للحواجز والمتاريس التي أعاقت حركة السير أمس الأحد بالأحياء.

واكد عدد من السائقين بعدد من مواقف المواصلات بالخرطوم إستطلعتهم (smc) انسياب حركة البصات والحافلات مؤكدين أنهم يعملون في خدمة المواطنين وليس لجهات بعينها، مشيرين إلى عودة حركة المواصلات الداخلية بالخرطوم إلى طبيعتها عقب عودة المواطنين من الولايات.

من جهة أخرى شهدت حركة البيع والشراء بأسواق الخرطوم إقبالاً ملحوظاً خاصة أسواق الخضر والفاكهة واللحوم، فيما إنسابت الحركة بمحطات الوقود والصرافات والعمل بالدواوين الحكومية والمستشفيات بصورة طبيعية.