وكالات (smc)

بمشاركة وزير المالية السوداني د. إبراهيم البدوي

تنطلق الإثنين بواشنطن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، والتي يشارك فيها السودان بوفد يترأسه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي.

وتستهدف الاجتماعات التي تستضيفها واشنطن في الفترة من 14 إلى 20 من أكتوبر الجاري مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة، ويجتمع مجلسا محافظي الصندوق والبنك الدولي عادةً مرة واحدة سنويًا لمناقشة عمل كل من المؤسستين.

ويأتي الإجتماع بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين إضافة إلى مديري القطاع الخاص وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين من دول العالم.