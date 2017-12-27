إنطلاق المؤتمر العام لحزب مؤتمر البجا يناير المقبل

يطرح رؤيته حول مجمل القضايا الوطنية

الخرطوم (smc)

أعلن حزب مؤتمر البجا إكتمال كافة الترتيبات لعقد مؤتمره العام الرابع في الثامن من يناير المقبل بقاعة الصداقة ينعقد لمدة يومين.

وقال د. محمد المعتصم أحمد موسى الأمين السياسي للحزب في تصريح لـ(smc) إن الحزب قام بتوجيه الدعوة لحضور المؤتمر لكافة مكونات الحركة السياسية السودانية وبعض الأحزاب في البلدان الصديقة، مشيراً إلى أن رئيس الحزب الأستاذ موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية سيطرح رؤية مؤتمر البجا لمجمل القضايا الوطنية خلال الجلسة الإفتتاحية وما تم إحرازه من تقدم وما ينتظر من تضافر الجهود المحلية والخارجية لإنجازه.

ولفت موسى إلى أن عضوية المؤتمر (1200( من مختلف الولايات ومن المنتظر أن يجدد المؤتمر البرنامج السياسي للنظام الأساسي ليتماشى مع مستجدات المرحلة المقبلة.