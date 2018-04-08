إنعقاد الإجتماع الخامس لإنضمام السودان لمنظمة التجارة نهاية ابريل بجنيف

الخرطوم (smc)

أعلنت وزارة التجارة عن إنعقاد الإجتماع الخامس لفريق الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية نهاية الشهر الجاري بجنيف، مؤكدة أن السودان أكمل كافة المطلوبات الخاصة بإنضمامه للمنظمة العالمية بعد أن قام بالرد علي جميع الأسئلة الواردة من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال الصادق محمد علي وزير الدولة بالتجارة في تصريح لـ(smc) أن وزير التجارة سيشارك خلال هذا الإسبوع في ورشة تعقدها المنظمة العالمية بحضور جميع أعضائها، مبيناً أن الوزير سيلتقي خلال الورشة الجهات ذات الصلة بإنضمام السودان للتفاكر حول إستكمال إجراءات الإنضمام، وزاد قائلاً : (إذا خلص الإجتماع الخامس نهاية الشهر للوفاق حول قضايا الإنضمام فإن هذا سيمهد الطريق للإنضمام للمنظمة بصورة كبيرة) وذلك بعد أن قام السودان بمواءمة القوانين الوطنية مع قوانين منظمة التجارة العالمية.