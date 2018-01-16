إنعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للتعاون بين السودان وتركيا

وأوضح رئيس اللجنة أنه تم الإتفاق علي أن تكون الاجتماعات دورية وأن تعمل اللجنة بشكل جاد عبر خطة مبرمجة لهذا العام .

وأشار سيادته الي أهمية التنسيق بين اللجنة والجهات ذات الصلة فضلا عن اللجنة الوزارية المشتركة لتوحيد الرؤية بغية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجاز أنه سيتم تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب التركي بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص عبر مصفوفة تكاليف لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار علاقات البلدين .

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا قضي بتشكيل اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي برئاسة الدكتورعوض احمد الجاز وعضوية آخرين.

رأس دكتورعوض أحمد الجاز بالقصر الجمهوري الثلاثاء الاجتماع الاول للجنة التنفيذية للتعاون بين السودان وتركيا .