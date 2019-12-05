الخرطوم (smc)

كشف حزب الأمة القومي عن إنعقاد الهيئة المركزية للحزب خلال ديسمبر الجاري، في وقت أعلن فيه عن ترتيبات ومشاورات لإستئناف التفاوض مع حركات الكفاح المُسلّح.

وأكد اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح لـ(smc) رغبة جميع السودانيين بنقل الحوار السياسي داخل السودان عقب إكتمال المرحلة التحضيرية بين الحكومة والحركات بجوبا، مشيراً إلي أن إعلان تأجيل التفاوض بجوبا جاء لترتيبات تخُص الدولة.

وفي سياق منفصل كشف ناصر عن عودة الأمير بابكر دقنة للحزب عقب حل حزبه، بجانب عدد من القيادات وعلي رأسها ميرغني بركات وعبد الجليل الباشا، وزاد بالقول الحزب يُرحب بكل من يريد العودة.