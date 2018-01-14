إنعقاد مجلس شورى المؤتمر الوطني بالجمعة

الخرطوم (smc)

أعلن حزب المؤتمر الوطني عن انعقاد مجلس الشورى القومي الجمعة القادم بمشاركة القيادات بالمركز والولايات، مبيناً أن دورة الانعقاد ستفرد مساحة كبيرة لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن خاصة معاش الناس بتقديم ورقة اقتصادية يتم التداول حولها من قبل الأعضاء.

وقال محمد طاهر اوشام مقرر المجلس لـ(smc) إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير سيخاطب الجلسة الإفتتاحية في التاسعة مساءاً بالخرطوم، مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد دورة الشورى القومي، مبيناً أن المجلس ينعقد في ظل تحديات اقليمية ودولية تتطلب مناقشتها والخروج بتوصيات تسهم في معالجة وتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد.

وأوضح أوشام أن أعضاء مجلس الشورى سيقدمون رؤية متكاملة حول معاش الناس يتم إجازتها خلال دورة الانعقاد.