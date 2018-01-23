إيقاد تتبرع بـ(150) ألف دولار لبناء سد النهضة

وكالات (smc)

قدّمت الهيئة الحكومية الدولية لشرق إفريقيا (إيقاد)، دعمًا ماليًا بقيمة (150) ألف دولار أمريكي لبناء سد النهضة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) فإن (إيقاد) قدمت هذا التبرع نسبة لما يقدمه السد للتكامل الإقتصادي في المنطقة، ويعتبر هذا التبرع جزءاً مما تعهدت به الهيئة سابقا لتقديم دعم قيمته (250) ألف دولار لبناء السد.

وأشار الأمين العام للهيئة المهندس محبوب معلم، بأن الدعم الباقي سيقدم في وقت قريب. كما تعهدت (إيقاد) بمواصلة دعمها الشامل حتى إكتمال بناء السد .

بينما قدم السفير فوق العادة والمفوض الإثيوبي لدى جمهورية جيبوتي السفير شاميبو فيتامو الشكر للهيئة على دعمها لسد النهضة الإثيوبي الكبير.

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