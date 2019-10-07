نيالا (smc)

شملت محليات “ميرشينج وشرق الجبل والوحدة”

قررت حكومة ولاية جنوب دارفور إيقاف كافة أشكال التعدين في المنطقة الشمالية للولاية بمحليات( ميرشينج وشرق الجبل والوحدة).

وعزا اللواء ركن هاشم خالد محمود والى ولاية جنوب دارفور المكلف لـ(smc) الإيقاف لأسباب وصفها بالأمنية والإجتماعية والبيئية ، مبيناً أن هذه المنطقة شهدت ظواهر سالبة وأصبحت مهدد أمني لكل الولاية لذلك جاء القرار وفقاً لهذه الحيثيات، مؤكداً جهودهم لتقنيين عمليات التنقيب بهذه المنطقة وتوفيق الأوضاع بها.

وأكد محمود توجيههم للقوات النظامية بوضع القرار موضع التنفيذ، كاشفاً عن إعطاء العاملين بالتنقيب بهذه المناطق مهلة حتى الخميس المقبل لتوفيق أوضاعهم.