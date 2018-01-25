ابراهيم محمود: المجالس الرئاسية ليست خصماً على الجهاز التنفيذي

قال مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، إن المجالس الرئاسة الستة التي شكلها رئيس الجمهورية، لن تكون خصماً على الجهاز التنفيذي. وأضاف “كونت في إطار تنظيم موسسة الرئاسة، وإصلاح هياكل الدولة التي تعد من صلاحيات الرئيس الدستورية”.

وتابع في تصريحات صحفية، الخميس: “من حق الرئيس تكوين الآليات التي يراها مناسبة لرتيب أوضاع الدولة وفقاً لسلطاته الدستورية”. وأكد أن المجالس لا تتعارض أو تتقاطع مع الأداء التنفيذي، بل تعضده وتدعمه خاصة في مجالات السلام والإعلام والاقتصاد.

وأشار حامد إلى أنها تمثل روحاً للحوار الوطني ومخرجاته، ولن تكون على حساب الجهاز التنفيذي، ومضى بالقول: “تكوين المجالس يتيح فرصة للخبراء والمختصين للمساهمة في صنع القرار وتوجيه سياسات الدولة”.

الشروق