اتحاد الشباب يكرم “أسرة الأزهري” أول يناير

يكرم الاتحاد الوطني للشباب السوداني، في الأول من يناير أسرة الزعيم الوطني إسماعيل الأزهري “أب الاستقلال”، وذلك من داخل منزل الأسرة في أمدرمان بمشاركة مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبدالرحمن الصادق المهدي وعدد من الوزراء والقيادات الشبابية.

وقال مساعد رئيس الاتحاد الأستاذ ياسر الصادق، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن تكريم أسرة الأزهري يأتي من باب الوفاء لرجل قدم للوطن ومابخل عليه بالجهد المتصل والكفاح المستمر وصولاً إلى لحظة رفع العلم وطرد المستعمر البغيض.

وأفاد الصادق أن الزعيم الوطني الأزهري، يستحق التكريم في كل لحظة وليس في يوم الاستقلال فقط، داعياً الشباب إلى اقتفاء أثره الطيب وتتبع مسيرة نضاله الوطني المشرف، وأضاف “الأزهري سيظل رمزاً وطنياً خالداً في وجدان الأمة السودانية”.

وفي السياق، نبه مساعد رئيس الاتحاد إلى أن الأول من يناير سيشهد انطلاق مارثوان الدراجات بمشاركة عدد من قيادات الدولة والشباب من أمام منزل زعيم الأمة السودانية إسماعيل الأزهري لتكون نقطة الختام أمام مقر البرلمان.

وأشار إلى مخاطبة قيادات البرلمان لاحتفال اتحاد الشباب والمقرر داخل مقر البرلمان احتفالاً بذكرى الاستقلال.

الشروق

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