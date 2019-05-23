اتحاد الصحفيين يرحب بقرار فك تجميد النقابات

رحب الإتحاد العام للصحفيين السودانيين بقرار المجلس العسكري الانتقالي القاضي بفك تجميد التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية ، واعتبر القرار الذي شمل الاتحاد انتصارا لارادة قواعده المهمة والمؤثرة في عملية البناء الوطني.

واشاد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين فى بيان اصدره اليوم بقرار المجلس الذي قال إنه جاء متسقا مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي، واكد ان الاجراء حمل التزاما واضحا بالمواثيق الدولية المرعية في تعامل الحكومات مع الكيانات النقابية والمهنية المنتخبة ، واعرب الاتحاد عن عميق شكره وفائق امتنانه لتضامن (الاتحاد الدولي للصحفيين ، اتحاد الصحفيين الافارقة ، اتحاد الصحفيين العرب ، اتحاد صحفيي شرق افريقيا) والتي اتخذت جميعها مواقف قوية تطالب بفك تجميد اتحاد الصحفيين السودانيين. ونوه الاتحاد كذلك الي أن القرار حمل تثبيتا لحق السودان في قيادته لكيانات مهنية اقليمية ودولية، ابرزها رئاسته للفيدرالية الافريقية للصحفيين ( اتحاد الصحفيين الافارقة ) و لاتحاد صحفيي دول شرق افريقيا ، ورئاسته بالانابة لاتحاد الصحفيين العرب وعضويته المؤثرة في الاتحاد الدولي للصحفيين ولجانه الفاعلة .

وأمن الاتحاد على الدور الفاعل الذي ينتظر أن يقوم به في دفع مسيرة التحول و التغيير وينبه الى اهمية الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الصحفيين خلال المرحلة القادمة ، ودعا الاتحاد قواعده الى الاسهام الايجابي في تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الروح البناءة في التعامل مع التحديات المحيطة ببلادنا . وشكر الاتحاد العام قيادة المجلس العسكري على استيعاب وتفهم الآثار السالبة المترتبة على تجميد نشاط الاتحاد العام للصحفيين السودانيين خاصة وان المرحلة تحتاجه ككيان جامع ومنظم لتوجهات الصحفيين المهنية والوطنية وصولا الى ما تصبو اليه بلادنا من الامن والاستقرار. ؤاكد الاتحاد انه سيكون على العهد به قائما على امر الصحفيين السودانيين وامينا على حقوقهم ومكتسباتهم بوصفه الكيان المنتخب وفق اجراءات قانونية معلومة ، وتعهد بحراسة المهنة ومنسوبيها في ظل اجواء التغيير التي تتطلب وجود صحافة حرة لايهددها التضييق ولا تسكتها المصادرات . ووعد الاتحاد قواعده باستكمال كافة المشروعات التي دشنها خلال دورته الحالية بما يحقق الآمال والتطلعات التي يصبو اليها الصحفيون، وشكر كل من داب على عودة نشاطه احقاقا للحق وقطعا للطريق امام محاولات اختطافه بواسطة جهات فشلت في السيطرة عليه عبر صناديق الانتخابات،ونوه الاتحاد الى انه يمد يده بيضاء من غير سوء للصحافيين كافة وبمختلف انتماءاتهم للتعاون خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح بلادنا العليا.

سونا