اتفاقية بين ولاية الخرطوم ووزارة الصناعة على توفير (50) ألف طن سكر

الخرطوم (smc)

إتفقت وزارة الصناعة ووزارة المالية بولاية الخرطوم على توفير (50) ألف طن من سلعة السكر للفترة من أبريل وحتى يونيو المقبل، فيما أكملت الولاية إستعدادتها لشهر رمضان المعظّم بالتعاقد على توفير كميات كبيرة من السلع التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر.

وقال د. عادل عبد العزيز الفكي مدير قطاع الإقتصاد بالوزارة ورئيس لجنة السلع الإستراتيجية في تصريح لـ(smc) إنه تم عقد إجتماع مع وزير الدولة بالصناعة عبده داؤود تم خلاله الإتفاق على توفير إحتياجات الولاية من السكر لفترة ثلاثة أشهر في حدود (50) الف طن، مشيراً إلى أن وزارة المالية أكملت إجراءات التعاقد لشراء السلع الإستراتيجية الخاصة برمضان وهي: السكر، لبن البودرة، زيت الطعام، الأرز، الدقيق، العدسية، الكركدي والبلح، مشيراً إلى أن ذلك تم بتمويل من بنك النيل بمبلغ (28.6) مليون جنيه، لافتاً إلى أن محفظة قوت العاملين من خلال بنك العمال الوطني أكملت الترتيبات للكرتونة الرمضانية للعاملين بمبلغ (1.8) مليار جنيه، مبيناً أن نصيب ولاية الخرطوم منها بلغ (60%).

وأكد الفكي إستمرارية الحملات الرقابية على الأسواق قبل وأثناء شهر رمضان الكريم من خلال التنسيق مع شرطة الولاية والإدارة العامة لحماية المستهلك بالمباحث الجنائية ونيابة حماية المستهلك ووزارة الصحة والزراعة الولائيتين.