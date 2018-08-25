اجتماعات وزارية بين السودان والصين ببكين تبحث دفع المشروعات المشتركة

أعلن سفير السودان بالصين احمد شاور عن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الصينية علي مستوى الخبراء الفنيين وعلى المستوي الوزاري ببكين والتي تسبق انعقاد قمة المنتدي الاقتصادي الصيني الأفريقي بثلاثة ايام.

وقال شاور لوكالة السودان للأنباء ان اجتماعات اللجان الفنية السودانية ليست لها علاقة بقمة المنتدي الاقتصادي الصيني الأفريقي ولكنها تزامنت معه.

وأوضح شاور ان وفد اللجنة الوزارية السودانية المتوقع وصوله الاثنين برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووزير الطرق والجسور ووزير الدولة بوزارة الخارجية. وأبان وان الوفد الفني برئاسة وزير الدولة بالخارجية وعضوية كل من وكلاء وزارات الخارجية والنفط والمعادن والثروة الحيوانية والزراعة بجانب بنك السودان.

واضاف شاور ان الاجتماعات ستناقش كافة الاتفاقيات والمشاريع المشتركة للدفع بها للأمام مشيرا الي ان هذه الاجتماعات دورية وكان من المفترض ان تعقد في الخرطوم الا ان الجانب الصيني ولانشغاله بانعقاد المنتدي الاقتصادي طلب عقد الاجتماعات ببكين.

وتشير (أس أم سي) إلى أن منتدى التعاون الصيني – الأفريقي الذي تستضيفه بكين يومي 3 و4 سبتمبر القادم يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية.

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