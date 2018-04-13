اجتماع مرتقب نهاية أبريل لتشكيل اللجنة العليا للدستور

الخرطوم (smc)

أعلنت اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني عن انعقاد اجتماع برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية نهاية أبريل الجاري لتشكيل اللجنة العليا للدستور واعتماد المرجعيات الخاصة بصناعة وإعداد دستور دائم للبلاد.

وقال د. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام عضو اللجنة لـ(smc) إن اطلاق سراح المعتقلين وبدء المشاورات مع الحركات المسلحة ببرلين منتصف الشهر يهدف للتوصل لتفاهمات مشتركة حول قضايا الدستور وتحقيق السلام معرباً عن أمله أن تثمر اجتماعات برلين لحلول لإيقاف الحرب بدارفور والمنطقتين.

وأوضح عثمان أن معظم الأحزاب والقوى السياسية توافقت على وضع الدستور الدائم قبل 2020 مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد حراكاً كثيفاً للتوافق بين جميع أهل السودان.