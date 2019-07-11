استئناف الدراسة بجامعة سنار 21 يوليو الجاري

أعلن بروفيسور محمد الخير عبد الرحمن مدير جامعة سنار استئناف الدراسة بجامعة سنار اعتباراً من 21 يوليو الجاري بعد تعليقها لمدة سبعة أشهر.

وأوضح الخير أن الدراسة ستبدأ ببعض الكليات وستشهد الفترة الأولى امتحانات وإزالة رسوب لعدد من الدفعات ببعض الكليات، مشيرا إلى أن استئناف الدراسة سيشمل كليات الطب والعلوم الصحية للدفع 13 و14 وامتحانات للدفعة 18، بجانب كليات الصيدلة الدفعات 17 و 18، التربية أساس الدفعات 16- 18 والتربية الدفعات 15- 18، وكلية الشريعة والقانون الدفعات 16 -17 – 18، أما كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية فستكون الدراسة للدفعة 18 وإزالة رسوب للدفعات 14- 16- 17. فيما تستأنف الدراسة كذلك بكلية علوم الحاسوب للدفعات 16- 17 -18. بينما تستأنف الدراسة يوم 21 يوليو لكل دفعات الآداب والزراعة والإنتاج الحيواني. وأضاف مدير جامعة سنار أن الدراسة ستستأنف لكل كليات الجامعة بمختلف المجمعات اعتباراً من الأحد 18 أغسطس المقبل.

وأشار الخير في تصريح لوكالة السودان للأنباء إلى الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة بالتعاون مع حكومة ولاية سنار لتهيئة البيئة الجامعية وتوفير احتياجات الطلاب ورصف الطرق المؤدية لكل المجمعات وإصحاح البيئة بكل المجمعات السكنية وتوفير الدقيق الكافي لمخابز الجامعة لتحقيق الاستقرار. من جهة أخرى أكدت إدارة الجامعة أن التقديم لطلاب الجامعات للعام الدراسي الجديد يتم اعتباراً من الاثنين 15 يوليو المقبل بمركزي سنجة وسنار.