استقالات مديرو الجامعات السودانية

قطع بروفيسور حسن عباس مدير جامعة أمدرمان الاسلامية باستقالة مديرو (32) جامعة حكومية اليوم الخميس تم تقديمها لرئيس الوزراء، فيما كشف عن جملة أسباب للإستقالات الجماعية أبرزها طريقه الإعفاء التي أعلنتها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ، وقال انها لم تكن موفقة فيها خاصة وأن خطابها كان مجحفا في حق مديري الجامعات. السودانية.

واشار إلي تقديم استقالات عدد من المدراء مسبقا استجابة لسياسات التغيير ولكن لم تتم الموافقة عليها،

ووجه المجلس السيادي بتهيئة فتح الجامعات السودانية، وأصدر قرارا بالغاء الوحدات الجهادية وحلها والتحفظ على مقارها، بحانب توجيه الحرس الجامعي بوضع يده على مبانى وسجلات الوحدات الجهادية.

وأوضح محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أن المجلس مازال يجرى مشاورات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدرك حول بعض القضايا التى تشغل الرأى العام بشان فتح الجامعات.