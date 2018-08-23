استقالة رئيس التحقيق الأممي في قتل إسرائيل لمتظاهري مسيرات العودة

قالت الأمم المتحدة إن ديفيد كرين، المدعي الأمريكي السابق في جرائم الحرب والذي تم تعيينه الشهر الماضي رئيسا لتحقيق المنظمة في أحداث العنف بقطاع غزة هذا العام، استقال من هذا المنصب.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره يوم الثلاثاء، موضحا أن السبب هو “ظروف شخصية طرأت”، وأن المجلس “يدرس الخطوات المقبلة”.

وكرين مسؤول قانوني أمريكي سابق عمل رئيسا للادعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005. وجرى تعيينه رئيسا للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد (شريكتاه الأخريان في اللجنة هما سارة حسين من بنغلادش والكينية كاري بيتي مورونغي) يوم 25 يوليو.

واستقال كرين مؤخرا من وظيفة أستاذ بجامعة سيراكيوز، وسبق أن عمل عشرات السنين لصالح الحكومة الأمريكية في وظائف بينها منصب مفتش عام كبير بوزارة الدفاع.

وعندما كان رئيس الادعاء بالمحكمة الخاصة لسيراليون، اتهم رئيس ليبيريا آنذاك تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب.

هذا وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تحديثا عن سير عملها لمجلس حقوق الإنسان يوم 24 سبتمبر.

من المهم التذكير أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت في مايو لصالح فتح تحقيق في وقائع القتل، وقالت إسرائيل إنها تعرضت لتشويه سمعتها وإن التحقيق يهدف لتقويض حقها في الدفاع عن نفسها.

وقتل الجيش الإسرائيلي 170 فلسطينيا على الأقل فيما وصفه بذريعة حماية الحدود، وذلك خلال احتجاجات أسبوعية بدأت “يوم الارض” في أواخر مارس.

المصدر: رويترز