استقرار الإمداد الكهربائي للمناطق السكنية

أكد المهندس محمد خير الجنيد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء استقرار الإمداد الكهربائي وفقا للخطة التي وضعت لشهر رمضان بالتركيز على المناطق السكنية.

وقال في تصريح لـ(سونا) إن قرار إيقاف تصدير الكهرباء الإثيوبية للسودان بدأ في الأول من مايو الحالي وإن الخطة تسير بصورة طبيعية كما مخطط لها في الإمداد المائي والحراري بمحطات بحري الحرارية وقري 1 و2 و4 متوقعا دخول محطة قري 3 للشبكة بعد رمضان مباشرة.

وعن الإمداد الكهربائي للقطاع الصناعي أكد توقف الإمداد للصناعات الثقيلة، فيما يتم الإمداد الكهربائي للصناعات الخفيفة يوماً بعد يوم.

سونا