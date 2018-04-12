استنفار عسكري غير مسبوق حول سوريا.. وغواصات بريطانية تتحرك

شهد محيط سوريا استنفاراً عسكرياً غير مسبوق، سواء بتحرك 4 سفن أميركية باتجاه البحر المتوسط أو عبر ما أفيد عن تحرك غواصات بريطانية نحو سوريا. وترافق هذا الاستنفار العسكري مع “حرب تصريحات نارية” كان أبرزها تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء حين توجه إلى الروس قائلاً: “استعدي يا روسيا فصواريخنا قادمة”.

وفي تفاصيل التحرك البريطاني، أفادت صحيفة ديلي تليغراف أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمرت غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا وذلك استعدادا لتوجيه ضربات لجيش النظام السوري قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير.

وذكرت أن ماي لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا ردا على هجوم بأسلحة كيمياوية، لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع.

كما نقلت عن مصادر بالحكومة قولها إن بريطانيا “تفعل كل ما يلزم” لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات على أهداف عسكرية في سوريا.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الأربعاء، أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري، رداً على هجوم في سوريا يعتقد أنه كان بالأسلحة الكيمياوية.

وأضافت هيئة بي.بي.سي دون أن تشير إلى مصادرها أن ماي لن تسعى للحصول على موافقة برلمانية مسبقة.

البيت الأبيض يدرس الرد

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل رئيس النظام السوري بشار الأسد وروسيا مسؤولية الهجوم الكيمياوي على معقل المعارضة في دوما، وأنه لا يزال يدرس الرد، ولا يمكن الإعلان عن نوايا الرئيس بشأن الضربة لسوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحافي إن “الرئيس يحمّل الأسد والروس مسؤولية الهجوم”، مضيفة أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” و”القرارات النهائية بهذا الشأن لم تتخذ بعد”، وذلك رداً على سؤال حول شكل الرد الأميركي على هذا الهجوم.

“استعدي يا روسيا صواريخنا قادمة”

وكان ترمب هدد، الأربعاء، بضربات صاروخية ضد سوريا. وتوجه عبر تغريدة على حسابه على تويتر إلى موسكو قائلاً: “استعدي يا روسيا الصواريخ قادمة”.

وأضاف في نفس التغريدة: “روسيا تعهدت وتوعدت بإسقاط أي صواريخ أميركية تستهدف سوريا، فاستعدي يا روسيا لأن صواريخنا قادمة، وستكون جديدة و”جميلة وذكية”. وتابع قائلاً: “لا يجب أن تتحالفوا مع حيوان يقتل شعبه بالغاز السام، ويستلذ بذلك”.

كما عقب في تغريدة ثانية واصفاً العلاقات الأميركية الروسية في أسوأ مراحلها. وقال: “علاقاتنا مع روسيا في أسوأ مراحلها بما فيها الحرب الباردة. ولا داعي لكل ذلك. روسيا تحتاج لمساعدتنا اقتصادياً، وهذا قد يكون سهلاً، ولكن يجب وقف سابق التسلح”.

وجاءت تغريدات ترمب بعد أن هدد السفير الروسي في لبنان بإسقاط الصواريخ الأميركية التي ستطلق باتجاه سوريا، قائلاً إنها توجيهات من الرئيس الروسي. وأضاف ألكسندر زاسيبكين: “إن أي صواريخ أميركية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.”

وكالات