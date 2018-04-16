اسرائيل تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية

إعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الإثنين، إنه اعتقل الفلسطينيين بزعم الضلوع بنشاطات شعبية تمس الأمن.

واضاف” تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة ، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا بدون محاكمة و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

الأناضول