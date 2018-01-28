اعتماد ترشيح السودان لمنصب نائب رئيس الأمم المتحدة

عتمد المجلس الوزاري الأفريقي في ختام اعماله يوم السبت، ترشيح السودان لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 73، ممثلاً لأفريقيا، كما أسفرت جهود عن انتخاب السودان عضواً بلجنة تسيير آلية مراجعة النظراء.

وتم إقرار الاعتماد، السبت، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، إن المجلس ناقش أيضاً القضايا التي تهم القارة، ولاسيما قضية المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت جهود وفد السودان المشارك في اجتماعات آلية مراجعة النظراء الأفريقية المعنية بتقييم التقدم المحرز في سبيل إنفاذ الالتزامات الإقليمية والدولية في مجال الحوكمة، التنمية الاجتماعية، الديموقراطية، والإدارة على مستوى القارة بأديس أبابا، يوم السبت، أسفرت عن انتخاب السودان عضواً بلجنة تسيير آلية مراجعة النظراء.

ويُعد انتخاب السودان لعضوية اللجنه تتويجاً للجهود الدبلوماسية والدور الرئيس للسودان في خدمة قضايا الإقليم والقارة.