افتتاح طريق أمدرمان بارا سبتمبر المقبل

اعلن والي ولاية شمال كردفان؛ أحمد هارون، عن افتتاح طريق أم درمان -بارا خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد إكمال سفلتة كل الطريق، مشيراً إلى أهمية الطريق وربطه لولايات كردفان ودارفور ودول الجوار بميناء الصادر.

وكشف الوالي في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، يوم السبت، عن إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في المنطقة الواقعة غرب مسلخ غناوة الذي يقع بمحلية أم درمان، بعد اكتمال سفلتة 30 كلم المتبقية من طول الطريق الذي يبلغ طوله 341 كلم.

وأشار هارون إلى أن الطريق سيكون له العديد من المردودات الاقتصادية والاجتماعية، وسيربط المناطق الواقعة في محلية جبرة الشيخ بشبكة الطرق القومية، وسينعش الحركة الاقتصادية والتجارية، بجانب حركة تنقلات المواطنين.

وأوضح هارون أن الطريق يختصر مسافة أكثر من 50% من طريق الأبيض كوستي الخرطوم، ويساهم كثيراً في تقليل الصرف على استهلاك الوقود وقطع الغيار.