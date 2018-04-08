اكتمال الترتيبات لانطلاقة رحلات برية بين “الخرطوم والرنك”

أكد رئيس لجنة تشغيل الباصات السفرية بين السودان ودولة الجنوب اللواء”م” إبراهيم مصطفى، اكتمال الترتيبات الإدارية لانطلاقة الرحلات البرية بين “الخرطوم والرنك وربك والرنك”، بموجب ضوابط مشددة على رأسها أن تكون الباصات درجة أولى ومؤمنة للرحلات الدولية.

وكشف مصطفى في تصريحات صحفية، الأحد، أن اللجنة طرحت استمارات لشركات الباصات التي لديها الرغبة في العمل فضلاً عن فتحها لمنافذ لبيع التذاكر عبر نوافذ بمحليات الخرطوم، على أن تطرح رسمياً بعد اكتمال إجراءات المعابر.

وأكد وجود رغبة شديدة وسط السودانيين والإثيوبيين للسفر إلى الرنك، جازماً بأنه لا يتم تسيير أي رحلة ما لم تكتمل كافة الإجراءات خاصة الأمنية.

وأشار مصطفى إلى أن هناك برتكولاً موقعاً بين أصحاب العمل بين الدولتين، حدد قيمة التذاكر متوقعاً تسيير خط من الرنك للقاهرة بعد ضمان نجاح المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف “السفر سيكون بموجب تأشيرة دخول وإجراءات هجرية دولية”.

شبكة الشروق