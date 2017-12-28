اكتمال زراعة (4) آلاف فدان بمحصول القمح بولاية سنار

سنجه (smc)

كشفت ولاية سنار عن اكتمال زراعة (4) آلاف فدان لمحصول القمح للموسم الشتوي مشيرة الي استخدام برنامج الحلول المتكاملة والحزم التقنية في الموسم الصيفي في مساحة فاقت الـ(4) ملايين فدان.

وقال د. أزهري خلف الله وزير الزراعة بالولاية في تصريح لـ(smc) إن إنتاجية محاصيل العروة الصيفية بلغت (8) ملايين قنطار لمحصول السمسم، فيما بلغ متوسط إنتاجية محصول الذرة (10) ملايين جوال، كما بلغت إنتاجية محصول القطن (700) ألف قنطار، مشيراً إلى نجاح إستخدام تجربة الحقول الإيضاحية في مساحة بلغت (100) فدان للموسم الشتوي.

ولفت خلف الله إلى أن الولاية قامت بوضع أسعار مجزية لشراء المحاصيل وترغيب المزارعين للإنخراط في عملية الزراعة إضافة إلى تقديم التمويل ومدخلات الإنتاج من قبل البنك الزراعي المتمثلة في الجازولين والخيش والسلفيات ووسائل الإنتاج.