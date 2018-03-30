الآلاف يشيعون شيخ صادق عبدالله عبدالماجد

شيّع آلاف المواطنين، يوم الجمعة، المراقب العام الأسبق لجماعة الأخوان المسلمين، صادق عبدالله عبدالماجد، الذي وافته المنية، مساء الخميس عن عمر ناهز 92 عاماً. وأدى المشيِّعون صلاة الجنازة عليه، بساحة مقابر البكري بأم درمان التي ووري جثمانه بها.

وأم المصلين، مراقب الأخوان السابق، الحبر يوسف نور الدائم، وقال المراقب الحالي للأخوان، عوض الله حسن، خلال مراسم التشييع، “كان شيخ صادق عفيف الكلمة، وقلمه كالسيف منافحاً عن دينه بغير تجني، ولا تعدي حتى على خصومه”. وأضاف “رحل رمز من رموز العمل الإسلامي في السودان”.

وتوفي، عبدالماجد، الخميس، بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ويعد الشيخ صادق من قلائل الأخوان السودانيين الذين التقوا بمؤسس جماعة الأخوان بمصر، حسن البنا.

وكالات